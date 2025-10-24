Актуальна ціна ROOKIE CARD сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ROOKIE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ROOKIE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ROOKIE CARD сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ROOKIE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ROOKIE на MEXC вже зараз.

Докладніше про ROOKIE

Інформація про ціну ROOKIE

Офіційний вебсайт ROOKIE

Токеноміка ROOKIE

Прогноз ціни ROOKIE

Логотип ROOKIE CARD

Ціна ROOKIE CARD (ROOKIE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ROOKIE до USD:

--
----
+3,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни ROOKIE CARD (ROOKIE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:12:23 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ROOKIE CARD (ROOKIE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,52%

+3,16%

-20,19%

-20,19%

Актуальна ціна ROOKIE CARD (ROOKIE) становить --. За останні 24 години ROOKIE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ROOKIE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ROOKIE змінився на +0,52% за останню годину, +3,16% за 24 години та на -20,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ROOKIE CARD (ROOKIE)

$ 20,22K
$ 20,22K$ 20,22K

--
----

$ 20,22K
$ 20,22K$ 20,22K

999,93M
999,93M 999,93M

999 925 996,773559
999 925 996,773559 999 925 996,773559

Поточна ринкова капіталізація ROOKIE CARD — $ 20,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROOKIE — 999,93M, зі загальною пропозицією 999925996.773559. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,22K.

Історія ціни ROOKIE CARD (ROOKIE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ROOKIE CARD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ROOKIE CARD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ROOKIE CARD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ROOKIE CARD до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,16%
30 днів$ 0-63,12%
60 днів$ 0-87,52%
90 днів$ 0--

Що таке ROOKIE CARD (ROOKIE)

ROOKIE CARD is the official NFT trading card project on the Solana Network. This is where communities merge by creating limited edition Rookie style trading cards for popular Meme coin projects.

Long term holders with conviction find this project to be unique and filled with unlimited potential. $Rookie is a movement that will not only bring collectible trading card NFTs to its holders but real physical retail.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс ROOKIE CARD (ROOKIE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни ROOKIE CARD (USD)

Скільки коштуватиме ROOKIE CARD (ROOKIE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ROOKIE CARD (ROOKIE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ROOKIE CARD.

Перегляньте прогноз ціни ROOKIE CARD вже зараз!

ROOKIE до місцевих валют

Токеноміка ROOKIE CARD (ROOKIE)

Розуміння токеноміки ROOKIE CARD (ROOKIE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ROOKIE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про ROOKIE CARD (ROOKIE)

Скільки сьогодні коштує ROOKIE CARD (ROOKIE)?
Актуальна ціна ROOKIE у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ROOKIE до USD?
Поточна ціна ROOKIE до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ROOKIE CARD?
Ринкова капіталізація ROOKIE — $ 20,22K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ROOKIE?
Циркуляційна пропозиція ROOKIE — 999,93M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ROOKIE?
ROOKIE досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ROOKIE?
Історична мінімальна ціна ROOKIE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі ROOKIE?
Актуальний обсяг торгівлі ROOKIE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ROOKIE цього року?
ROOKIE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ROOKIE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:12:23 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ROOKIE CARD (ROOKIE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

