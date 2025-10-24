Інформація щодо ціни ROOKIE CARD (ROOKIE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,52% Зміна ціни (1 дн.) +3,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,19% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,19%

Актуальна ціна ROOKIE CARD (ROOKIE) становить --. За останні 24 години ROOKIE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ROOKIE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ROOKIE змінився на +0,52% за останню годину, +3,16% за 24 години та на -20,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ROOKIE CARD (ROOKIE)

Ринкова капіталізація $ 20,22K$ 20,22K $ 20,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,22K$ 20,22K $ 20,22K Циркуляційне постачання 999,93M 999,93M 999,93M Загальна пропозиція 999 925 996,773559 999 925 996,773559 999 925 996,773559

Поточна ринкова капіталізація ROOKIE CARD — $ 20,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROOKIE — 999,93M, зі загальною пропозицією 999925996.773559. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,22K.