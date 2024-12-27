Ціна Rook (ROOK)
Поточна ціна Rook (ROOK) сьогодні становить 0.992609 USD з ринковою капіталізацією $ 756.79K USD. Ціна ROOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rook:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.57K USD
- зміна ціни Rook протягом дня — +9.03%
- циркуляційна пропозиція – 761.21K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rook до USD становила $ +0.082225.
За останні 30 днів зміна ціни Rook до USD становила $ -0.0382250748.
За останні 60 днів зміна ціни Rook до USD становила $ +0.1850614263.
За останні 90 днів зміна ціни Rook до USD становила $ +0.0589114173988336.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.082225
|+9.03%
|30 днів
|$ -0.0382250748
|-3.85%
|60 днів
|$ +0.1850614263
|+18.64%
|90 днів
|$ +0.0589114173988336
|+6.31%
Останній аналіз цін Rook: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.06%
+9.03%
+13.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rook is an open settlement protocol that leverages the world’s best algorithmic strategists in order to maximize the value of every transaction for protocols, market makers, and traders alike.
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