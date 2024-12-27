Сьогоднішня ціна Rook (ROOK)

Поточна ціна Rook (ROOK) сьогодні становить 0.992609 USD з ринковою капіталізацією $ 756.79K USD. Ціна ROOK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rook:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.57K USD

- зміна ціни Rook протягом дня — +9.03%

- циркуляційна пропозиція – 761.21K USD

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