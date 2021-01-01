Токеноміка Ronout (RONOUT) Дізнайтеся ключову інформацію про Ronout (RONOUT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ronout (RONOUT) Meet our friend RON. He lived happily inside the box. Around 2021, life was good for him. The game Axie Infinity was in the spotlight, and everyone wanted to know about him. He even had a coin named after him: $RON. But as time passed, things didn’t go so well for RON, and he lost his sense of purpose. He felt he could be something greater, so he decided to try stepping out of the box. However, when he tried to leave, he felt something holding him back. Then, in an act of liberation, he finally broke free. RON is no longer known as RON(IN); now, he is RONOUT. That’s the story. Simple as that. What? It’s over? Yes. What were you expecting? An epic battle? An alien invasion? A final war? Well, feel free to describe in the most absurd way possible how our friend RON managed to escape the box. Now it’s up to you! Офіційний вебсайт: https://www.ronout.meme/ Купити RONOUT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ronout (RONOUT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ronout (RONOUT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,89K $ 10,89K $ 10,89K Загальна пропозиція: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M Циркуляційна пропозиція: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,89K $ 10,89K $ 10,89K Історичний максимум: $ 0,00119615 $ 0,00119615 $ 0,00119615 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Ronout (RONOUT)

Токеноміка Ronout (RONOUT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ronout (RONOUT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RONOUT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RONOUT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RONOUT, досліджуйте ціну токена RONOUT в реальному часі!

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