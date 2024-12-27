Сьогоднішня ціна Ronnie (RONNIE)

Поточна ціна Ronnie (RONNIE) сьогодні становить 0.0055866 USD з ринковою капіталізацією $ 5.02M USD. Ціна RONNIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ronnie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.36K USD

- зміна ціни Ronnie протягом дня — -5.46%

- циркуляційна пропозиція – 899.30M USD

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