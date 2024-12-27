Ціна Ronnie (RONNIE)
Поточна ціна Ronnie (RONNIE) сьогодні становить 0.0055866 USD з ринковою капіталізацією $ 5.02M USD. Ціна RONNIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ronnie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.36K USD
- зміна ціни Ronnie протягом дня — -5.46%
- циркуляційна пропозиція – 899.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ronnie до USD становила $ -0.000323060919627461.
За останні 30 днів зміна ціни Ronnie до USD становила $ +0.0054919914.
За останні 60 днів зміна ціни Ronnie до USD становила $ +0.0025516097.
За останні 90 днів зміна ціни Ronnie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000323060919627461
|-5.46%
|30 днів
|$ +0.0054919914
|+98.31%
|60 днів
|$ +0.0025516097
|+45.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ronnie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.16%
-5.46%
-11.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Ronnie is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain, designed to foster a strong community through its long-term vision and growth strategy. The project leverages the PPP (Player Pump Player) philosophy, which promotes a sustainable ecosystem where all participants benefit from the collective growth of the community. By focusing on collaboration and shared success, $Ronnie aims to stand out as a unique player in the memecoin space, with solid community backing and continued development.
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