Сьогоднішня ціна RONKE (RONKE)

Поточна ціна RONKE (RONKE) сьогодні становить 0.00758026 USD з ринковою капіталізацією $ 6.54M USD. Ціна RONKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RONKE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 193.93K USD

- зміна ціни RONKE протягом дня — +8.17%

- циркуляційна пропозиція – 861.79M USD

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