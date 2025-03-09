Ціна RONKE (RONKE)
Поточна ціна RONKE (RONKE) сьогодні становить 0.00758026 USD з ринковою капіталізацією $ 6.54M USD. Ціна RONKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RONKE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 193.93K USD
- зміна ціни RONKE протягом дня — +8.17%
- циркуляційна пропозиція – 861.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RONKE до USD становила $ +0.00057237.
За останні 30 днів зміна ціни RONKE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RONKE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RONKE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00057237
|+8.17%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RONKE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
+8.17%
+107.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Inittially the project started as a memecoin about a blue monkey living in Ronin ecossystem. The PNG picture was made in MSpaint and can be easily modified by anyone. The original dev rugged the coin and a CTO has happened since. A new narrative began, our motto is "what is dead, may never die", alluding not only to the historic rug past, but also pointing out to the pump and dump schemes that are happening on Ronin ecossystem since memecoins became a thing.
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