Ціна Rong (RONG)
Поточна ціна Rong (RONG) сьогодні становить 1,412.58 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RONG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rong:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.68 USD
- зміна ціни Rong протягом дня — -0.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rong до USD становила $ -7.177426088281.
За останні 30 днів зміна ціни Rong до USD становила $ +112.2574500840.
За останні 60 днів зміна ціни Rong до USD становила $ +263.2366843860.
За останні 90 днів зміна ціни Rong до USD становила $ +249.119084631524.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -7.177426088281
|-0.50%
|30 днів
|$ +112.2574500840
|+7.95%
|60 днів
|$ +263.2366843860
|+18.64%
|90 днів
|$ +249.119084631524
|+21.41%
Останній аналіз цін Rong: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-0.50%
+0.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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