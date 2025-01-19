Сьогоднішня ціна Rong (RONG)

Поточна ціна Rong (RONG) сьогодні становить 1,412.58 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RONG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rong:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.68 USD

- зміна ціни Rong протягом дня — -0.50%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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