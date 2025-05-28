Ціна Ronen Coin (RONEN)
Поточна ціна Ronen Coin (RONEN) сьогодні становить 0,00582591 USD з ринковою капіталізацією $ 5,90M USD. Ціна RONEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ronen Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ronen Coin протягом дня — -21,06%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ronen Coin до USD становила $ -0,00155469593299873.
За останні 30 днів зміна ціни Ronen Coin до USD становила $ +0,0231670655.
За останні 60 днів зміна ціни Ronen Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ronen Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00155469593299873
|-21,06%
|30 днів
|$ +0,0231670655
|+397,66%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ronen Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,70%
-21,06%
-56,84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ronen Coin ($RONEN) is a gamified cryptocurrency built on the Ronin blockchain. $RONEN combines mining mechanics, referral incentives, and NFT integration to deliver a play-to-earn and hold-to-earn hybrid experience. Utility Used to buy Pro, Elite, and Master Miner NFTs after TGE Used in Ronen ecosystem games (e.g., PvZ-Ronke, BomberRON, CryptoMines) Multiplier for mining efficiency Future DAO governance utility
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