Сьогоднішня ціна Ronda On Sui (RONDA)

Поточна ціна Ronda On Sui (RONDA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.40M USD. Ціна RONDA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ronda On Sui:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.08K USD

- зміна ціни Ronda On Sui протягом дня — +0.47%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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