Ціна Ronda On Sui (RONDA)
Поточна ціна Ronda On Sui (RONDA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.40M USD. Ціна RONDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ronda On Sui:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.08K USD
- зміна ціни Ronda On Sui протягом дня — +0.47%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ronda On Sui до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ronda On Sui до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ronda On Sui до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ronda On Sui до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.47%
|30 днів
|$ 0
|+64.81%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ronda On Sui: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
+0.47%
-4.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ronda is a community-driven meme token designed to blend entertainment with financial opportunity. Built to go beyond just a fun digital asset, Ronda offers holders a unique way to engage with a vibrant crypto community while tapping into the potential of decentralized finance. The token aims to foster a lighthearted yet purposeful ecosystem where users can participate in exclusive events, access future benefits within the Ronda ecosystem, and potentially grow their holdings. Ronda’s mission is to bring people together in a lively community while supporting their financial journey in a playful and innovative way.
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