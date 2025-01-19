Ціна ROND (ROND)
Поточна ціна ROND (ROND) сьогодні становить 0.00149624 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ROND:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.74K USD
- зміна ціни ROND протягом дня — +1.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ROND до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ROND до USD становила $ -0.0004067045.
За останні 60 днів зміна ціни ROND до USD становила $ +0.0003519877.
За останні 90 днів зміна ціни ROND до USD становила $ +0.0004232048632502917.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.85%
|30 днів
|$ -0.0004067045
|-27.18%
|60 днів
|$ +0.0003519877
|+23.52%
|90 днів
|$ +0.0004232048632502917
|+39.44%
Останній аналіз цін ROND: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
+1.85%
+1.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ROND Coin is Genso's in-game currency. ROND is used throughout the Genso Metaverse and is the basis of it's economy. What can ROND be used for? Use ROND to/as: Purchase items and merchandise at the mall. Admission to museums and other exhibits inside the Metaverse. Admission to concerts, events, and other events held inside the Metaverse. Purchase items, base weapons, and protective equipment inside the Metaverse. Join exclusive/special modes only available under certain conditions. Upgrade base equipment. Warp between zones inside the LAND to save time. Admission to enter UGC (User Generated) maps. Challenger fees to take on a new quest. Admission to physical Genso events.
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