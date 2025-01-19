Сьогоднішня ціна ROND (ROND)

Поточна ціна ROND (ROND) сьогодні становить 0.00149624 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ROND:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.74K USD

- зміна ціни ROND протягом дня — +1.85%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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