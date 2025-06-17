Сьогоднішня ціна Ronaldinho Coin (STAR10)

Поточна ціна Ronaldinho Coin (STAR10) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.47K USD. Ціна STAR10 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ronaldinho Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Ronaldinho Coin протягом дня — -3.83%

- циркуляційна пропозиція – 70.84M USD

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