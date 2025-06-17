Ціна Ronaldinho Coin (STAR10)
Поточна ціна Ronaldinho Coin (STAR10) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.47K USD. Ціна STAR10 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ronaldinho Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ronaldinho Coin протягом дня — -3.83%
- циркуляційна пропозиція – 70.84M USD
Отримуйте оновлення цін STAR10 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STAR10.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ronaldinho Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ronaldinho Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ronaldinho Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ronaldinho Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.83%
|30 днів
|$ 0
|+3.01%
|60 днів
|$ 0
|-94.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ronaldinho Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.50%
-3.83%
+0.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Ronaldinho Coin (STAR10) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STAR10 зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 STAR10 до VND
₫--
|1 STAR10 до AUD
A$--
|1 STAR10 до GBP
￡--
|1 STAR10 до EUR
€--
|1 STAR10 до USD
$--
|1 STAR10 до MYR
RM--
|1 STAR10 до TRY
₺--
|1 STAR10 до JPY
¥--
|1 STAR10 до RUB
₽--
|1 STAR10 до INR
₹--
|1 STAR10 до IDR
Rp--
|1 STAR10 до KRW
₩--
|1 STAR10 до PHP
₱--
|1 STAR10 до EGP
￡E.--
|1 STAR10 до BRL
R$--
|1 STAR10 до CAD
C$--
|1 STAR10 до BDT
৳--
|1 STAR10 до NGN
₦--
|1 STAR10 до UAH
₴--
|1 STAR10 до VES
Bs--
|1 STAR10 до PKR
Rs--
|1 STAR10 до KZT
₸--
|1 STAR10 до THB
฿--
|1 STAR10 до TWD
NT$--
|1 STAR10 до AED
د.إ--
|1 STAR10 до CHF
Fr--
|1 STAR10 до HKD
HK$--
|1 STAR10 до MAD
.د.م--
|1 STAR10 до MXN
$--