Ціна Romeo (ROMEO)
Поточна ціна Romeo (ROMEO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.67K USD. Ціна ROMEO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Romeo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.35 USD
- зміна ціни Romeo протягом дня — -9.67%
- циркуляційна пропозиція – 798.33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Romeo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Romeo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Romeo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Romeo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.67%
|30 днів
|$ 0
|-24.53%
|60 днів
|$ 0
|-52.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Romeo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.96%
-9.67%
-5.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Romeo is a meme token on Solana, here to bring love to the Solana blockchain. Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo
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