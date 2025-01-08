Сьогоднішня ціна Romeo (ROMEO)

Поточна ціна Romeo (ROMEO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.67K USD. Ціна ROMEO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Romeo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.35 USD

- зміна ціни Romeo протягом дня — -9.67%

- циркуляційна пропозиція – 798.33M USD

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