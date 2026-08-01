Сьогоднішня ціна ROME Stablecoin

Поточна ціна ROME Stablecoin (ROME) сьогодні становить $ 1.003, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROME до USD становить $ 1.003 за ROME.

ROME Stablecoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,198,618, з циркуляційною пропозицією у 403.73K ROME. Протягом останніх 24 годин ROME торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.35, тоді як історичний мінімум — $ 0.569602.

У короткостроковій динаміці ROME змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 26.12.

Ринкова інформація щодо ROME Stablecoin (ROME)

Ринкова капіталізація $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Обсяг (за 24 год) $ 26.12$ 26.12 $ 26.12 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.20T$ 1.20T $ 1.20T Циркуляційне постачання 403.73K 403.73K 403.73K Загальна пропозиція 403,725.094899 403,725.094899 403,725.094899

Поточна ринкова капіталізація ROME Stablecoin — $ 1.20M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 26.12. Циркуляційна пропозиція ROME — 403.73K, зі загальною пропозицією 403725.094899. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.20T.