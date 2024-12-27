Ціна Rome (ROME)
Поточна ціна Rome (ROME) сьогодні становить 11.78 USD з ринковою капіталізацією $ 1.74M USD. Ціна ROME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rome:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.29 USD
- зміна ціни Rome протягом дня — +2.18%
- циркуляційна пропозиція – 147.45K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rome до USD становила $ +0.251277.
За останні 30 днів зміна ціни Rome до USD становила $ -0.4039149960.
За останні 60 днів зміна ціни Rome до USD становила $ +0.2568393400.
За останні 90 днів зміна ціни Rome до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.251277
|+2.18%
|30 днів
|$ -0.4039149960
|-3.42%
|60 днів
|$ +0.2568393400
|+2.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rome: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.18%
+1.92%
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