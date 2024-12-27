Сьогоднішня ціна Rome (ROME)

Поточна ціна Rome (ROME) сьогодні становить 11.78 USD з ринковою капіталізацією $ 1.74M USD. Ціна ROME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rome:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.29 USD

- зміна ціни Rome протягом дня — +2.18%

- циркуляційна пропозиція – 147.45K USD

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