Сьогоднішня ціна ROLLIE (ROLLIE)

Поточна ціна ROLLIE (ROLLIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.81K USD. Ціна ROLLIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ROLLIE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.60 USD

- зміна ціни ROLLIE протягом дня — -8.04%

- циркуляційна пропозиція – 997.52M USD

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