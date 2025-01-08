Ціна ROLLIE (ROLLIE)
Поточна ціна ROLLIE (ROLLIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.81K USD. Ціна ROLLIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ROLLIE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.60 USD
- зміна ціни ROLLIE протягом дня — -8.04%
- циркуляційна пропозиція – 997.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ROLLIE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ROLLIE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ROLLIE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ROLLIE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.04%
|30 днів
|$ 0
|-29.19%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ROLLIE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
-8.04%
-2.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rollie Memecoin is where fun meets fame! Designed to unite celebrities and fans, it’s a playful yet powerful token building a unique community. Rollie isn’t just a coin; it’s a vibe—where star power, blockchain innovation, and fandom collide to create something truly special. Join the fun, roll with the stars, and be part of this exciting movement. Let’s make history together! Lets conquer this together!
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