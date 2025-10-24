Інформація щодо ціни ROLLHUB (RHUB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -4,68% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,68%

Актуальна ціна ROLLHUB (RHUB) становить --. За останні 24 години RHUB торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RHUB становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RHUB змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -4,68% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ROLLHUB (RHUB)

Ринкова капіталізація $ 206,68K$ 206,68K $ 206,68K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 206,68K$ 206,68K $ 206,68K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 998 960,067986 999 998 960,067986 999 998 960,067986

Поточна ринкова капіталізація ROLLHUB — $ 206,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RHUB — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999998960.067986. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 206,68K.