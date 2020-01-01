Токеноміка Rollbit Coin (RLB) Дізнайтеся ключову інформацію про Rollbit Coin (RLB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rollbit Coin (RLB) The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters. Офіційний вебсайт: https://rollbit.com/ Whitepaper: https://whitepaper.rollbot.com/rlb-whitepaper Купити RLB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rollbit Coin (RLB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rollbit Coin (RLB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 86,45M $ 86,45M $ 86,45M Загальна пропозиція: $ 2,04B $ 2,04B $ 2,04B Циркуляційна пропозиція: $ 2,04B $ 2,04B $ 2,04B FDV (повністю розведена вартість): $ 86,45M $ 86,45M $ 86,45M Історичний максимум: $ 0,264358 $ 0,264358 $ 0,264358 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,04234641 $ 0,04234641 $ 0,04234641 Дізнайтеся більше про ціну Rollbit Coin (RLB)

Токеноміка Rollbit Coin (RLB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rollbit Coin (RLB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RLB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RLB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RLB, досліджуйте ціну токена RLB в реальному часі!

Прогноз ціни RLB Хочете знати, куди рухається RLB? Наша сторінка прогнозу ціни RLB поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена RLB зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!