Ціна Rollbit Coin (RLB)
Поточна ціна Rollbit Coin (RLB) сьогодні становить 0.119792 USD з ринковою капіталізацією $ 276.65M USD. Ціна RLB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rollbit Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 271.35K USD
- зміна ціни Rollbit Coin протягом дня — +2.76%
- циркуляційна пропозиція – 2.30B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rollbit Coin до USD становила $ +0.00322179.
За останні 30 днів зміна ціни Rollbit Coin до USD становила $ +0.0035738745.
За останні 60 днів зміна ціни Rollbit Coin до USD становила $ +0.1161638237.
За останні 90 днів зміна ціни Rollbit Coin до USD становила $ +0.04644103609412641.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00322179
|+2.76%
|30 днів
|$ +0.0035738745
|+2.98%
|60 днів
|$ +0.1161638237
|+96.97%
|90 днів
|$ +0.04644103609412641
|+63.31%
Останній аналіз цін Rollbit Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
+2.76%
+3.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters.
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