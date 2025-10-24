Інформація щодо ціни Rollback (ROLL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00101364 Макс. за 24 год $ 0,00104069 Рекордний максимум $ 0,02976526 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,92% Зміна ціни (1 дн.) +1,53% Зміна ціни (за 7 дн.) -16,44%

Актуальна ціна Rollback (ROLL) становить $0,00102911. За останні 24 години ROLL торгувався між мінімумом у $ 0,00101364 і максимумом у $ 0,00104069, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ROLL становить $ 0,02976526, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ROLL змінився на -0,92% за останню годину, +1,53% за 24 години та на -16,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Rollback (ROLL)

Ринкова капіталізація $ 10,29K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,29K Циркуляційне постачання 10,00M Загальна пропозиція 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Rollback — $ 10,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROLL — 10,00M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,29K.