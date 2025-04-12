Ціна ROLL (ROLL)
Поточна ціна ROLL (ROLL) сьогодні становить 0.00210153 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROLL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ROLL:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ROLL протягом дня — -0.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ROLL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ROLL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ROLL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ROLL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.95%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ROLL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-0.95%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Farmroll is a gamified crypto engagement platform that enables projects and communities to launch interactive campaigns, reward users for completing tasks, and deploy AI agents that automate social interactions, content creation, and blockchain-based activities, enhancing engagement through task-based incentives and AI-powered automation. Our mission is to onboard the world to cryptocurrency by creating a seamless, AI-enhanced engagement platform for projects and communities. By integrating gamification and intelligent automation, Farmroll aims to make cryptocurrency accessible, inclusive, and rewarding for all participants.
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