Сьогоднішня ціна ROLL (ROLL)

Поточна ціна ROLL (ROLL) сьогодні становить 0.00210153 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROLL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ROLL:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ROLL протягом дня — -0.95%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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