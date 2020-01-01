Токеноміка Rokos Matrix (MATRIX) Дізнайтеся ключову інформацію про Rokos Matrix (MATRIX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Rokos Matrix (MATRIX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rokos Matrix (MATRIX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,73K $ 5,73K $ 5,73K Загальна пропозиція: $ 999,41M $ 999,41M $ 999,41M Циркуляційна пропозиція: $ 999,41M $ 999,41M $ 999,41M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,73K $ 5,73K $ 5,73K Історичний максимум: $ 0,00184347 $ 0,00184347 $ 0,00184347 Історичний мінімум: $ 0,00000447 $ 0,00000447 $ 0,00000447 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Rokos Matrix (MATRIX)

Токеноміка Rokos Matrix (MATRIX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rokos Matrix (MATRIX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MATRIX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MATRIX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MATRIX, досліджуйте ціну токена MATRIX в реальному часі!

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