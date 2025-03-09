Сьогоднішня ціна Rokos Matrix (MATRIX)

Поточна ціна Rokos Matrix (MATRIX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.11K USD. Ціна MATRIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rokos Matrix:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.46 USD

- зміна ціни Rokos Matrix протягом дня — +2.12%

- циркуляційна пропозиція – 999.74M USD

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