Ціна ROKIT (ROKIT)
Поточна ціна ROKIT (ROKIT) сьогодні становить 0.00001099 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROKIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ROKIT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 285.53 USD
- зміна ціни ROKIT протягом дня — +9.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ROKIT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ROKIT до USD становила $ -0.0000002100.
За останні 60 днів зміна ціни ROKIT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ROKIT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9.29%
|30 днів
|$ -0.0000002100
|-1.91%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ROKIT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
+9.29%
+24.18%
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