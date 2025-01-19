Сьогоднішня ціна ROKIT (ROKIT)

Поточна ціна ROKIT (ROKIT) сьогодні становить 0.00001099 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROKIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ROKIT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 285.53 USD

- зміна ціни ROKIT протягом дня — +9.29%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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