Ціна ROK (ROK)
Поточна ціна ROK (ROK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.88K USD. Ціна ROK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ROK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 447.78 USD
- зміна ціни ROK протягом дня — +0.21%
- циркуляційна пропозиція – 994.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ROK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ROK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ROK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ROK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.21%
|30 днів
|$ 0
|-38.48%
|60 днів
|$ 0
|-59.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ROK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.21%
+3.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
I am rok.
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