Сьогоднішня ціна ROK (ROK)

Поточна ціна ROK (ROK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.88K USD. Ціна ROK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ROK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 447.78 USD

- зміна ціни ROK протягом дня — +0.21%

- циркуляційна пропозиція – 994.50M USD

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