Сьогоднішня ціна RogueAI

Поточна ціна RogueAI (ROGUEAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROGUEAI до USD становить $ 0 за ROGUEAI.

RogueAI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 93 684, з циркуляційною пропозицією у 100,00B ROGUEAI. Протягом останніх 24 годин ROGUEAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ROGUEAI змінився на -0,96% за останню годину та на -0,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо RogueAI (ROGUEAI)

Ринкова капіталізація $ 93,68K$ 93,68K $ 93,68K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 93,68K$ 93,68K $ 93,68K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація RogueAI — $ 93,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROGUEAI — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 93,68K.