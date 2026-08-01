Сьогоднішня ціна Rogue AI

Поточна ціна Rogue AI (RAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,73% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RAI до USD становить $ 0 за RAI.

Rogue AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 33 251, з циркуляційною пропозицією у 999,95M RAI. Протягом останніх 24 годин RAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00144283, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RAI змінився на -0,86% за останню годину та на +69,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Rogue AI (RAI)

Ринкова капіталізація $ 33,25K$ 33,25K $ 33,25K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 33,25K$ 33,25K $ 33,25K Циркуляційне постачання 999,95M 999,95M 999,95M Загальна пропозиція 999 947 810,789558 999 947 810,789558 999 947 810,789558

Поточна ринкова капіталізація Rogue AI — $ 33,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RAI — 999,95M, зі загальною пропозицією 999947810.789558. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,25K.