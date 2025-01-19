Ціна Roger (ROGER)
Поточна ціна Roger (ROGER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROGER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Roger:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.23 USD
- зміна ціни Roger протягом дня — +12.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Roger до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Roger до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Roger до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Roger до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+12.39%
|30 днів
|$ 0
|+12.89%
|60 днів
|$ 0
|-48.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Roger: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.02%
+12.39%
+31.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The worlds most famous hench kangaroo Roger is now on the Solana blockchain to honour his legacy
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