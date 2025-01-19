Сьогоднішня ціна Roger (ROGER)

Поточна ціна Roger (ROGER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROGER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Roger:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.23 USD

- зміна ціни Roger протягом дня — +12.39%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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