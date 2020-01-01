Токеноміка ROFLcopter ($ROFL) Дізнайтеся ключову інформацію про ROFLcopter ($ROFL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ROFLcopter ($ROFL) One of the earliest and most notable ASCII memes. Initially used to poke fun at users who overused l33t (elite) acronyms like ROFL (rolling on the floor laughing). Usage of ROFLcopter became popular after it was featured on the Something Awful forums. The popularity of the meme led to the creation of a Flash game, which spawned a wave of other ASCII art animations based on popular internet slang!!! Офіційний вебсайт: https://www.roflcopter.meme Купити $ROFL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ROFLcopter ($ROFL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ROFLcopter ($ROFL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,25K $ 11,25K $ 11,25K Загальна пропозиція: $ 582,07M $ 582,07M $ 582,07M Циркуляційна пропозиція: $ 582,07M $ 582,07M $ 582,07M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,25K $ 11,25K $ 11,25K Історичний максимум: $ 0,01082774 $ 0,01082774 $ 0,01082774 Історичний мінімум: $ 0,00001117 $ 0,00001117 $ 0,00001117 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну ROFLcopter ($ROFL)

Токеноміка ROFLcopter ($ROFL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ROFLcopter ($ROFL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $ROFL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $ROFL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $ROFL, досліджуйте ціну токена $ROFL в реальному часі!

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