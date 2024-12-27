Сьогоднішня ціна ROFLcopter ($ROFL)

Поточна ціна ROFLcopter ($ROFL) сьогодні становить 0.00217582 USD з ринковою капіталізацією $ 1.27M USD. Ціна $ROFL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ROFLcopter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 732.73 USD

- зміна ціни ROFLcopter протягом дня — -0.56%

- циркуляційна пропозиція – 582.07M USD

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