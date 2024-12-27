Ціна ROFLcopter ($ROFL)
Поточна ціна ROFLcopter ($ROFL) сьогодні становить 0.00217582 USD з ринковою капіталізацією $ 1.27M USD. Ціна $ROFL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ROFLcopter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 732.73 USD
- зміна ціни ROFLcopter протягом дня — -0.56%
- циркуляційна пропозиція – 582.07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ROFLcopter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ROFLcopter до USD становила $ -0.0016106272.
За останні 60 днів зміна ціни ROFLcopter до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ROFLcopter до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.56%
|30 днів
|$ -0.0016106272
|-74.02%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ROFLcopter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.56%
-26.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
One of the earliest and most notable ASCII memes. Initially used to poke fun at users who overused l33t (elite) acronyms like ROFL (rolling on the floor laughing). Usage of ROFLcopter became popular after it was featured on the Something Awful forums. The popularity of the meme led to the creation of a Flash game, which spawned a wave of other ASCII art animations based on popular internet slang!!!
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