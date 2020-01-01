Токеноміка Rodolfoorato (RODOLFO) Дізнайтеся ключову інформацію про Rodolfoorato (RODOLFO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rodolfoorato (RODOLFO) Rodolfo isn’t your average influencer. With his larger-than-life personality and uncanny knack for making everyone laugh, he’s quickly become the face of the meme world on TikTok. And now, he's bringing his infectious energy into the world of crypto with the launch of $RODOLFO, the hottest memecoin in town! With his signature blend of hilarious antics, crypto wisdom (or maybe just sheer luck), and a passion for all things viral, Rodolfo is here to lead the charge to the moon. Whether he’s dropping memes about Bitcoin, making fun of the latest market trends, or just vibing with his followers, Rodolfo’s mission is clear: making crypto fun, accessible, and unforgettable. Join Rodolfo and his army of meme-lovers as they take the crypto world by storm—because with $RODOLFO, it’s not just about the gains… it’s about the laughs along the way. Офіційний вебсайт: https://www.tiktok.com/@rodolfoorato Купити RODOLFO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rodolfoorato (RODOLFO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rodolfoorato (RODOLFO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,98K $ 9,98K $ 9,98K Загальна пропозиція: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M Циркуляційна пропозиція: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,98K $ 9,98K $ 9,98K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Rodolfoorato (RODOLFO)

Токеноміка Rodolfoorato (RODOLFO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rodolfoorato (RODOLFO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RODOLFO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RODOLFO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RODOLFO, досліджуйте ціну токена RODOLFO в реальному часі!

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