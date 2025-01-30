Сьогоднішня ціна Rodolfoorato (RODOLFO)

Поточна ціна Rodolfoorato (RODOLFO) сьогодні становить 0.00056755 USD з ринковою капіталізацією $ 567.55K USD. Ціна RODOLFO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rodolfoorato:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 588.19K USD

- зміна ціни Rodolfoorato протягом дня — -13.68%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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