Ціна Rodeo Finance (RDO)
Поточна ціна Rodeo Finance (RDO) сьогодні становить 0.00360027 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rodeo Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.99 USD
- зміна ціни Rodeo Finance протягом дня — +1.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rodeo Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rodeo Finance до USD становила $ -0.0001618994.
За останні 60 днів зміна ціни Rodeo Finance до USD становила $ -0.0006714816.
За останні 90 днів зміна ціни Rodeo Finance до USD становила $ -0.002172986734147943.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.70%
|30 днів
|$ -0.0001618994
|-4.49%
|60 днів
|$ -0.0006714816
|-18.65%
|90 днів
|$ -0.002172986734147943
|-37.63%
Останній аналіз цін Rodeo Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.70%
-0.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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