Інформація щодо ціни Roco Finance (ROCO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00868221 $ 0,00868221 $ 0,00868221 Мін. за 24 год $ 0,008977 $ 0,008977 $ 0,008977 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00868221$ 0,00868221 $ 0,00868221 Макс. за 24 год $ 0,008977$ 0,008977 $ 0,008977 Рекордний максимум $ 6,32$ 6,32 $ 6,32 Найнижча ціна $ 0,00669942$ 0,00669942 $ 0,00669942 Зміна ціни (за 1 год) +0,11% Зміна ціни (1 дн.) +0,26% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,61% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,61%

Актуальна ціна Roco Finance (ROCO) становить $0,00895472. За останні 24 години ROCO торгувався між мінімумом у $ 0,00868221 і максимумом у $ 0,008977, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ROCO становить $ 6,32, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00669942.

Що стосується короткострокових результатів, то ROCO змінився на +0,11% за останню годину, +0,26% за 24 години та на -6,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Roco Finance (ROCO)

Ринкова капіталізація $ 837,27K$ 837,27K $ 837,27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 891,47K$ 891,47K $ 891,47K Циркуляційне постачання 93,50M 93,50M 93,50M Загальна пропозиція 99 552 583,0 99 552 583,0 99 552 583,0

Поточна ринкова капіталізація Roco Finance — $ 837,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROCO — 93,50M, зі загальною пропозицією 99552583.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 891,47K.