Сьогоднішня ціна RockyCat

Поточна ціна RockyCat (RKC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RKC до USD становить $ 0 за RKC.

RockyCat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 82 861, з циркуляційною пропозицією у 1,00B RKC. Протягом останніх 24 годин RKC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RKC змінився на +0,56% за останню годину та на +6,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо RockyCat (RKC)

Ринкова капіталізація $ 82,86K$ 82,86K $ 82,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 82,86K$ 82,86K $ 82,86K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація RockyCat — $ 82,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RKC — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 82,86K.