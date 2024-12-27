Ціна Rocky the dog (ROCKY)
Поточна ціна Rocky the dog (ROCKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 238.51K USD. Ціна ROCKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rocky the dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.83K USD
- зміна ціни Rocky the dog протягом дня — +5.72%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rocky the dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rocky the dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rocky the dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rocky the dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.72%
|30 днів
|$ 0
|-43.88%
|60 днів
|$ 0
|-67.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rocky the dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
+5.72%
-15.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to 🦴Rocky, a cryptocurrency project named after Solana Co-Founder Raj Gokal's dog, Rocky. Created to respond to the growing demand for dog-themed narratives in the crypto space, Rocky pays homage to Raj and his dog while contributing value to the Solana blockchain ecosystem. With a total supply of 1,000,000,000 tokens and a transparent tokenomics structure, $ROCKY ensures security and decentralization. The project's commitment to transparency is reinforced by burning the liquidity pool and renouncing the contract. The Solana blockchain provides efficiency and low transaction fees, offering a seamless user experience. $ROCKY has cultivated a vibrant community that engages in discussions, meme contests, and charitable initiatives, allocating a portion of proceeds to support animal shelters and rescue organizations. Beyond its meme aspect, $ROCKY offers utility through NFTs, allowing token holders to access exclusive drops and limited edition merchandise. Future plans include listing on Centralized Exchanges, and details about the whitepaper and roadmap will be announced soon. Join the $ROCKY community on Telegram for more information and updates.
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