Сьогоднішня ціна Rocky the dog (ROCKY)

Поточна ціна Rocky the dog (ROCKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 238.51K USD. Ціна ROCKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rocky the dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.83K USD

- зміна ціни Rocky the dog протягом дня — +5.72%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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