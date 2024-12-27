Сьогоднішня ціна Rocky (ROCKY)

Поточна ціна Rocky (ROCKY) сьогодні становить 0.00229748 USD з ринковою капіталізацією $ 2.29M USD. Ціна ROCKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rocky:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 466.91K USD

- зміна ціни Rocky протягом дня — +3.08%

- циркуляційна пропозиція – 998.03M USD

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