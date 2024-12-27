Ціна Rocky (ROCKY)
Поточна ціна Rocky (ROCKY) сьогодні становить 0.00229748 USD з ринковою капіталізацією $ 2.29M USD. Ціна ROCKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rocky:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 466.91K USD
- зміна ціни Rocky протягом дня — +3.08%
- циркуляційна пропозиція – 998.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rocky до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rocky до USD становила $ -0.0009949140.
За останні 60 днів зміна ціни Rocky до USD становила $ -0.0017664595.
За останні 90 днів зміна ціни Rocky до USD становила $ -0.004910801115297729.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.08%
|30 днів
|$ -0.0009949140
|-43.30%
|60 днів
|$ -0.0017664595
|-76.88%
|90 днів
|$ -0.004910801115297729
|-68.12%
Останній аналіз цін Rocky: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
+3.08%
+0.01%
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