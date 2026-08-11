Сьогоднішня ціна RockSolid rETH

Поточна ціна RockSolid rETH (ROCK.RETH) сьогодні становить $ 1,777.02, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROCK.RETH до USD становить $ 1,777.02 за ROCK.RETH.

RockSolid rETH наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14,005,541, з циркуляційною пропозицією у 8.01K ROCK.RETH. Протягом останніх 24 годин ROCK.RETH торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4,758.98, тоді як історичний мінімум — $ 1,539.97.

У короткостроковій динаміці ROCK.RETH змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.28K.

Ринкова інформація щодо RockSolid rETH (ROCK.RETH)

Ринкова капіталізація $ 14.01M$ 14.01M $ 14.01M Обсяг (за 24 год) $ 1.28K$ 1.28K $ 1.28K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14.01M$ 14.01M $ 14.01M Циркуляційне постачання 8.01K 8.01K 8.01K Загальна пропозиція 8,005.264032764807 8,005.264032764807 8,005.264032764807

Поточна ринкова капіталізація RockSolid rETH — $ 14.01M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.28K. Циркуляційна пропозиція ROCK.RETH — 8.01K, зі загальною пропозицією 8005.264032764807. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14.01M.