Інформація щодо ціни Rocki (ROCKI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 5,06$ 5,06 $ 5,06 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,30%

Актуальна ціна Rocki (ROCKI) становить --. За останні 24 години ROCKI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ROCKI становить $ 5,06, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ROCKI змінився на -- за останню годину, +0,43% за 24 години та на -9,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Rocki (ROCKI)

Ринкова капіталізація $ 5,17K$ 5,17K $ 5,17K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 65,52K$ 65,52K $ 65,52K Циркуляційне постачання 7,89M 7,89M 7,89M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Rocki — $ 5,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROCKI — 7,89M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 65,52K.