Сьогоднішня ціна Rocket Frog

Поточна ціна Rocket Frog (HOPPY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOPPY до USD становить $ 0 за HOPPY.

Rocket Frog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18,608.43, з циркуляційною пропозицією у 999.00M HOPPY. Протягом останніх 24 годин HOPPY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HOPPY змінився на -0.34% за останню годину та на +12.18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Rocket Frog (HOPPY)

Ринкова капіталізація $ 18.61K$ 18.61K $ 18.61K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18.61K$ 18.61K $ 18.61K Циркуляційне постачання 999.00M 999.00M 999.00M Загальна пропозиція 998,997,362.180183 998,997,362.180183 998,997,362.180183

Поточна ринкова капіталізація Rocket Frog — $ 18.61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOPPY — 999.00M, зі загальною пропозицією 998997362.180183. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18.61K.