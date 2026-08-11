Яка зараз ринкова ціна ROCK DAO?

ROCK DAO оцінюється в ₴, зі зміною -6.35% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має ROCK?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення ROCK у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний ROCK DAO у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість ROCK?

Обігова кількість становить 5368779478.58, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для ROCK DAO?

ROCK DAO згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як ROCK виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Gaming (GameFi),Tron Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Gaming (GameFi),Tron Ecosystem, імпульс ROCK залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.