Токеноміка Robotic Doge (DOGER) Дізнайтеся ключову інформацію про Robotic Doge (DOGER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Robotic Doge (DOGER) Robotic Doge ( DOGER ) is a community driven meme project on bnb chain for and by dogecoin lovers and sits as an independent meme token following the King of all meme coins Dogecoin, The most beloved meme token of all times , and in the memory of Kabosu ( the OG Doge ,RIP ) shaping a new chapter as an Robotic Version in a futuristic world in the Crypto Space. DOGER token does not have a team or taxes ! Офіційний вебсайт: https://dogercoin.cz/ Купити DOGER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Robotic Doge (DOGER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Robotic Doge (DOGER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13,45K $ 13,45K $ 13,45K Загальна пропозиція: $ 144,52B $ 144,52B $ 144,52B Циркуляційна пропозиція: $ 144,52B $ 144,52B $ 144,52B FDV (повністю розведена вартість): $ 13,45K $ 13,45K $ 13,45K Історичний максимум: $ 0,00000313 $ 0,00000313 $ 0,00000313 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Robotic Doge (DOGER)

Токеноміка Robotic Doge (DOGER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Robotic Doge (DOGER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DOGER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DOGER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DOGER, досліджуйте ціну токена DOGER в реальному часі!

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