Ціна Robotic Doge (DOGER)
Поточна ціна Robotic Doge (DOGER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 110.48K USD. Ціна DOGER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Robotic Doge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 236.34 USD
- зміна ціни Robotic Doge протягом дня — +2.70%
- циркуляційна пропозиція – 144.52B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Robotic Doge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Robotic Doge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Robotic Doge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Robotic Doge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.70%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Robotic Doge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
+2.70%
-11.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Robotic Doge ( DOGER ) is a community driven meme project on bnb chain for and by dogecoin lovers and sits as an independent meme token following the King of all meme coins Dogecoin, The most beloved meme token of all times , and in the memory of Kabosu ( the OG Doge ,RIP ) shaping a new chapter as an Robotic Version in a futuristic world in the Crypto Space. DOGER token does not have a team or taxes !
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