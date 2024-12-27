Сьогоднішня ціна Robotic Doge (DOGER)

Поточна ціна Robotic Doge (DOGER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 110.48K USD. Ціна DOGER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Robotic Doge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 236.34 USD

- зміна ціни Robotic Doge протягом дня — +2.70%

- циркуляційна пропозиція – 144.52B USD

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