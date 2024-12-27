Сьогоднішня ціна Robotaxi (TAXI)

Поточна ціна Robotaxi (TAXI) сьогодні становить 0.00336212 USD з ринковою капіталізацією $ 336.21K USD. Ціна TAXI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Robotaxi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.02K USD

- зміна ціни Robotaxi протягом дня — -14.19%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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