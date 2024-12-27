Ціна Robotaxi (TAXI)
Поточна ціна Robotaxi (TAXI) сьогодні становить 0.00336212 USD з ринковою капіталізацією $ 336.21K USD. Ціна TAXI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Robotaxi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.02K USD
- зміна ціни Robotaxi протягом дня — -14.19%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Robotaxi до USD становила $ -0.000556039420312042.
За останні 30 днів зміна ціни Robotaxi до USD становила $ +0.0141074558.
За останні 60 днів зміна ціни Robotaxi до USD становила $ +0.0108607486.
За останні 90 днів зміна ціни Robotaxi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000556039420312042
|-14.19%
|30 днів
|$ +0.0141074558
|+419.60%
|60 днів
|$ +0.0108607486
|+323.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Robotaxi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.72%
-14.19%
+11.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
INTRODUCING ROBOTAXI $TAXI Robotaxi (TAXI) is an Ethereum-based blockchain project created to honor Elon Musk's ambitious vision of a fully autonomous future. Musk's new groundbreaking plan centers around the development of Robotaxis — a fleet of self-driving Tesla vehicles designed to disrupt the traditional taxi industry. The Robotaxi: A Revolution in the Making The Robotaxi could redefine urban transportation as we know it. Without the need for human drivers, the robotaxi will be a more affordable, efficient, and sustainable alternative to modern transportation - the future is upon us! Tesla owners may be able to integrate their cars into the robotaxi fleet, generating a passive income stream while contributing to a smarter, more connected future of transportation.
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