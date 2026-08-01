Яка зараз ціна Robot Money?

Robot Money торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -2.05% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як ROBOTMONEY порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -2.05% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо ROBOTMONEY перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Robot Money виглядає у порівнянні з токенами категорії Base Ecosystem,Governance,Bankr Ecosystem?

У сегменті Base Ecosystem,Governance,Bankr Ecosystem ROBOTMONEY демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Robot Money?

Ринкова капіталізація ₴10716845.07909498512000 розташовує ROBOTMONEY на #4444 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують ROBOTMONEY?

Robot Money згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку ROBOTMONEY?

З 100000000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.