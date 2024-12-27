Сьогоднішня ціна Robonomics Network (XRT)

Поточна ціна Robonomics Network (XRT) сьогодні становить 1.65 USD з ринковою капіталізацією $ 4.77M USD. Ціна XRT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Robonomics Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.56K USD

- зміна ціни Robonomics Network протягом дня — -10.34%

- циркуляційна пропозиція – 2.89M USD

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