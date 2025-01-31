Сьогоднішня ціна RoboHero (ROBO)

Поточна ціна RoboHero (ROBO) сьогодні становить 0.00037082 USD з ринковою капіталізацією $ 178.28K USD. Ціна ROBO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RoboHero:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.93 USD

- зміна ціни RoboHero протягом дня — -37.41%

- циркуляційна пропозиція – 480.76M USD

Отримуйте оновлення цін ROBO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ROBO.