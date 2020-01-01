Токеноміка RoboFlux ($RFQ) Дізнайтеся ключову інформацію про RoboFlux ($RFQ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація RoboFlux ($RFQ) RoboFlux is an AI-driven crypto trading ecosystem designed to revolutionize how traders engage with decentralized markets. The platform combines advanced artificial intelligence, automated trading bots, and real-time analytics to empower both novice and professional traders. RoboFlux’s primary purpose is to simplify and enhance crypto trading by providing intelligent signals, customizable trading strategies, and automation that adapts to dynamic market conditions. Through AI-powered decision-making, RoboFlux helps users minimize risks and maximize potential gains, whether they are trading manually or leveraging bots. In addition to trading tools, RoboFlux aims to build a supportive community where traders can access educational resources, share strategies, and stay ahead in the fast-moving crypto space. The utility of RoboFlux comes from its AI insights, bot integrations, and ability to execute trades seamlessly across multiple decentralized exchanges, making it a comprehensive solution for modern crypto traders. Офіційний вебсайт: https://www.roboflux.tech/ Whitepaper: https://robofluxai.gitbook.io/roboflux-whitepaper Купити $RFQ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни RoboFlux ($RFQ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RoboFlux ($RFQ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,73K $ 5,73K $ 5,73K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,73K $ 5,73K $ 5,73K Історичний максимум: $ 0,00148671 $ 0,00148671 $ 0,00148671 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну RoboFlux ($RFQ)

Токеноміка RoboFlux ($RFQ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки RoboFlux ($RFQ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $RFQ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $RFQ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $RFQ, досліджуйте ціну токена $RFQ в реальному часі!

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