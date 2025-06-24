Сьогоднішня ціна RoboFlux ($RFQ)

Поточна ціна RoboFlux ($RFQ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.42K USD. Ціна $RFQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RoboFlux:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни RoboFlux протягом дня — +3.06%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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