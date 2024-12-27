Ціна Robo Inu Finance (RBIF)
Поточна ціна Robo Inu Finance (RBIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 407.50K USD. Ціна RBIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Robo Inu Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.17K USD
- зміна ціни Robo Inu Finance протягом дня — -15.94%
- циркуляційна пропозиція – 57,826.05T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Robo Inu Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Robo Inu Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Robo Inu Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Robo Inu Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.94%
|30 днів
|$ 0
|-7.60%
|60 днів
|$ 0
|-15.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Robo Inu Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.68%
-15.94%
-32.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ROBO INU FINANCE is one of the many financial projects being spearheaded by ROBO GLOBAL INVESTMENT PTE LTD. Beyond the individuals, ROBO GLOBAL INVESTMENT aspires to create an open ecosystem where anyone, including you, can gain financial freedom. ROBO INU FINANCE leverages on blockchain technology to enhance the lives of individuals and business operations.
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