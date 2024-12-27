Сьогоднішня ціна Robo Inu Finance (RBIF)

Поточна ціна Robo Inu Finance (RBIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 407.50K USD. Ціна RBIF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Robo Inu Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.17K USD

- зміна ціни Robo Inu Finance протягом дня — -15.94%

- циркуляційна пропозиція – 57,826.05T USD

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