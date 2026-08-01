Сьогоднішня ціна robn

Поточна ціна robn (ROBN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 84.13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROBN до USD становить $ 0 за ROBN.

robn наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 51,990, з циркуляційною пропозицією у 1.00B ROBN. Протягом останніх 24 годин ROBN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ROBN змінився на -0.21% за останню годину та на +131.84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо robn (ROBN)

Ринкова капіталізація $ 51.99K$ 51.99K $ 51.99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 51.99K$ 51.99K $ 51.99K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація robn — $ 51.99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROBN — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51.99K.