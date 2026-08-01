Сьогоднішня ціна Roblox xStock

Поточна ціна Roblox xStock (RBLXX) сьогодні становить $ 36.91, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RBLXX до USD становить $ 36.91 за RBLXX.

Roblox xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 125,068, з циркуляційною пропозицією у 3.39K RBLXX. Протягом останніх 24 годин RBLXX торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 57.05, тоді як історичний мінімум — $ 36.9.

У короткостроковій динаміці RBLXX змінився на -- за останню годину та на -30.32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4.92.

Ринкова інформація щодо Roblox xStock (RBLXX)

Ринкова капіталізація $ 125.07K$ 125.07K $ 125.07K Обсяг (за 24 год) $ 4.92$ 4.92 $ 4.92 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 49.35M$ 49.35M $ 49.35M Циркуляційне постачання 3.39K 3.39K 3.39K Загальна пропозиція 1,337,044.016037341 1,337,044.016037341 1,337,044.016037341

Поточна ринкова капіталізація Roblox xStock — $ 125.07K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4.92. Циркуляційна пропозиція RBLXX — 3.39K, зі загальною пропозицією 1337044.016037341. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49.35M.