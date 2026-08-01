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Поточна ціна Roblox xStock сьогодні становить 36.91 USD. Ринкова капіталізація RBLXX становить 125,068 USD. Відстежуйте оновлення цін RBLXX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Roblox xStock сьогодні становить 36.91 USD. Ринкова капіталізація RBLXX становить 125,068 USD. Відстежуйте оновлення цін RBLXX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про RBLXX

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Ціна Roblox xStock (RBLXX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RBLXX до USD:

$36.91
$36.91$36.91
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Roblox xStock (RBLXX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:25:23 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Roblox xStock

Поточна ціна Roblox xStock (RBLXX) сьогодні становить $ 36.91, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RBLXX до USD становить $ 36.91 за RBLXX.

Roblox xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 125,068, з циркуляційною пропозицією у 3.39K RBLXX. Протягом останніх 24 годин RBLXX торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 57.05, тоді як історичний мінімум — $ 36.9.

У короткостроковій динаміці RBLXX змінився на -- за останню годину та на -30.32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4.92.

Ринкова інформація щодо Roblox xStock (RBLXX)

$ 125.07K
$ 125.07K$ 125.07K

$ 4.92
$ 4.92$ 4.92

$ 49.35M
$ 49.35M$ 49.35M

3.39K
3.39K 3.39K

1,337,044.016037341
1,337,044.016037341 1,337,044.016037341

Поточна ринкова капіталізація Roblox xStock — $ 125.07K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4.92. Циркуляційна пропозиція RBLXX — 3.39K, зі загальною пропозицією 1337044.016037341. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49.35M.

Історія ціни Roblox xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Мін. за 24 год
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Макс. за 24 год

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 57.05
$ 57.05$ 57.05

$ 36.9
$ 36.9$ 36.9

--

--

-30.32%

-30.32%

Історія ціни Roblox xStock (RBLXX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Roblox xStock до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Roblox xStock до USD становила $ -12.5629976440.
За останні 60 днів зміна ціни Roblox xStock до USD становила $ -4.8808049230.
За останні 90 днів зміна ціни Roblox xStock до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -12.5629976440-34.03%
60 днів$ -4.8808049230-13.22%
90 днів----

Прогноз ціни Roblox xStock

Прогноз ціни Roblox xStock (RBLXX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна RBLXX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Roblox xStock (RBLXX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Roblox xStock потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Roblox xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни RBLXX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Roblox xStock.

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Ресурс Roblox xStock (RBLXX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

Про Roblox xStock

Яка зараз ціна Roblox xStock?

Торгуючи за ₴1626.8564255166544000, Roblox xStock продемонстрував зміну ціни на рівні --% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку RBLXX?

Поставки грають важливу роль: з обігу 3393.07982855363 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Roblox xStock?

Його ринкова капіталізація становить ₴5512535.34073467712000, що займає #5405 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

RBLXX зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴0E-15 і ₴0E-15, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Roblox xStock вписується у категорію Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem?

Як токен Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem, RBLXX конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Roblox xStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:25:23 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Roblox xStock (RBLXX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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RAZOR

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$0.00629$0.00629

+39.77%

Aether Network

Aether Network

AET

$0.0110
$0.0110$0.0110

+4.76%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003115
$0.0003115$0.0003115

+17.54%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.9819
$2.9819$2.9819

+23.21%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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